(ANSA) - MESSINA, 16 SET - Sono iniziati al Duomo, i funerali di quattro vittime del crollo della palazzina di via La Pira a Messina lo scorso 30 luglio. Nella cattedrale gremita, l'occasione per l'ultimo saluto a Carmelo Leone, alle sue sorelle Rosa e Sara, a Santino Magazzù, il marito di Rosa. Presenti i parenti, la prefetta Cosima Di Stani, il sindaco Federico Basile, alcuni rappresentanti delle Forze dell'Ordine e dell'amministrazione comunale, volontari e tanti cittadini. La messa viene officiata da frate Francesco Paolo Chillari, vicario dell'arcivescovo. Il sindaco Federico Basile ha firmato l'ordinanza con cui viene proclamato il lutto cittadino, in occasione delle esequie. Le bandiere sono esposte a mezz'asta a palazzo Zanca e su tutti gli edifici comunali per l'intera giornata. "Ci sono dolori nei quali anche il linguaggio della fede deve farsi più umile. Ci sono domande alle quali non dobbiamo forse cercare risposte. Il dubbio di dove fosse Dio in quel momento? Oggi la nostra preghiera è essere qui con le lacrime, la rabbia, il ricordo, l'amore che non sa più dove posarsi. Dio conosce le lacrime che affioreranno davanti a una foto, un luogo, una ricorrenza. Non abbiate paura del vostro dolore: noi saremo accanto a voi non per riempire di parole i vostri spazi, ma per attraversare il vostro dolore" ha detto Chillari. Si erano già svolti i funerali di un'altra vittima Alessandra Frazzica. Lhairu Warnakulasuriya, cingalese, è ancora disperso. (ANSA).