(ANSA) - CATANIA, 31 LUG - E' alimentata la colata emersa nell'alto settore della Valle del Leone ad una quota di circa 2.700 metri sul livelli del mare. Il fronte avanzato, in rallentamento, ha raggiunto al momento una quota stimata intorno ai 1.700-1.750 metri a monte di Rocca Capra. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Etna da parte dell'Ingv di Catania. Ieri l'intensa attività stromboliana dal cratere Voragine era gradualmente diminuita fino a cessare temporaneamente intorno alle 13, ma è ricominciata intorno alle 18:50 ed ha gradualmente ripreso vigore per raggiungere un livello molto sostenuto intorno alle 21:55. L'attività è proseguita in modo sostenuto fino alle 01:40, per poi cessare repentinamente intorno alle 2 di oggi. L'attività stromboliana ha prodotto una nube di cenere che ha raggiunto un'altezza di circa 7.000 metri e si è propagata in direzione Sud-Ovest. L'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta su valori alti con una tendenza all'aumento, e a partire dall'1.40 UTC circa ha mostrato un repentino decremento, portandosi alle 3 su valori bassi, dove tuttora permane. L'avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notices for aviation), è sceso da rosso ad arancione. La fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa non impatta sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. (ANSA).