(ANSA) - BARI, 26 NOV - Un crollo di pezzi di solaio si è verificato questa mattina nella palazzina 'Vecchi Istituti Biologici' del Campus di Bari, edificio che fa parte del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (Dbba) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Attorno alle 11.30 c'è stato il cedimento di una porzione del solaio antistante la guardiana dell'istituto. A quanto si apprende, nessuno è rimasto ferito. La palazzina, dove si trovavano studenti e docenti per le lezioni in corso, è stata evacuata in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. (ANSA).