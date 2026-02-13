(ANSA) - MILANO, 13 FEB - È crollata la passerella ciclopedonale sull'Adda che collega Crotta a Maccastorna, la provincia di Cremona a quella di Lodi. La struttura, agganciata alla strada provinciale, è chiusa al pubblico e ancora in corso di realizzazione da parte di Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po), finanziata da Regione Lombardia con 4 milioni di euro nell'ambito del piano ciclabile collegato alla ciclovia VenTo. I Vigili del Fuoco hanno sorvolato il cantiere teatro del crollo con un elicottero del nucleo di Milano. Sono già iniziate le operazioni di recupero delle strutture cadute in acqua e Aipo sta compiendo i primi accertamenti per chiarire quali siano state le cause del collasso strutturale. Dopo il cedimento, è stata disposta la sospensione della navigazione sul fiume fino alla confluenza con il Po per ragioni di sicurezza. (ANSA).