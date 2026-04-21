(ANSA) - MILANO, 21 APR - L'indicatore ZEW del sentiment economico si attesta a -17,2 punti, un calo di 16,7 punti rispetto al mese precedente. Anche la valutazione della situazione economica attuale peggiora, con l'indicatore per la Germania che raggiunge i -73,7 punti, ovvero -10,8 punti rispetto al mese precedente. "Le aspettative economiche stanno scivolando in territorio negativo. Le conseguenze economiche della guerra con l'Iran per l'economia tedesca vanno ben oltre l'aumento dei prezzi: le imprese sono preoccupate per la carenza di approvvigionamento energetico a lungo termine, il che scoraggia gli investimenti e indebolisce l'effetto degli stimoli governativi" commenta il presidente dello Zew, Achim Wambach. Come nel mese precedente, le aspettative sui settori industriali risentono dell'impatto della guerra con l'Iran. Le aspettative per il settore automobilistico rimangono sostanzialmente stabili (a -44,2 punti), mentre le prospettive per l'industria chimica e farmaceutica (-11 punti rispetto a marzo) e per la produzione siderurgica e metallurgica (-21 punti rispetto a marzo) peggiorano notevolmente. Le aspettative economiche per il settore delle costruzioni diventano negative, attestandosi a -3,8 punti. Anche le aspettative per l'eurozona calano drasticamente ad aprile. L'indice è inferiore di 11,9 punti rispetto a marzo, raggiungendo -20,4 punti. (ANSA).