(ANSA) - ROMA, 12 OTT - I delitti denunciati in Italia diminuiscono per la prima volta dopo quattro anni consecutivi di crescita: nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8% in meno rispetto al 2024, pari a 42.242 delitti in meno. Calano soprattutto furti e rapine, mentre crescono truffe e frodi informatiche. E tra i dati negativi c'è anche l'aumento dei minorenni arrestati e denunciati (+ 34%). Milano si conferma la provincia con la maggiore incidenza di denunce in rapporto ai residenti, seguita da Firenze e Roma. Oristano registra invece il tasso più basso. Sono i principali risultati della nuova edizione dell'Indice della criminalità del Sole 24 Ore, pubblicati oggi sul quotidiano e sul sito. L'Indice utilizza le statistiche consolidate della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno e confronta 106 territori provinciali sulla base dei delitti denunciati ogni 100mila abitanti. (ANSA).