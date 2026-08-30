(ANSA) - MILANO, 30 AGO - È stata un'altra notte di lavoro a Cremona, dove si lavora senza sosta per far fronte ai danni della violenta ondata di maltempo che l'ha colpita venerdì pomeriggio. I volontari della Protezione civile e gli operatori comunali non dormono da 48 ore. Ed è un turno infinito quello dei vigili del fuoco, che hanno garantito altri cinquanta interventi, tra rimozione di alberi crollati nei parchi e sulle strade e messa in sicurezza dei tetti sbrecciati delle case. Resta sotto osservazione, in particolare, la Cattedrale, danneggiata non solo nella sua guglia mozzata: gli stessi operatori del 115 hanno iniziato le prime verifiche, utilizzando anche droni, per valutare le condizioni strutturali, che almeno stando ai primi accertamenti appaiono buone. Nella città che prova lentamente a rialzarsi, al lavoro ci sono anche decine e decine di privati che, armati di scope, pale e motoseghe, provano a riconquistare la normalità perduta in meno di dieci minuti di maltempo. (ANSA).