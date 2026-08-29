(ANSA) - CREMONA, 29 AGO - Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinario di interventi e ha mobilitato i volontari della protezione civile. Confermati oltre quaranta feriti: nessuno è grave. Ci sono decine, tra case e palazzi, scoperchiati e almeno otto famiglie rimaste senza un tetto sono state evacuate dalle loro abitazioni. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno dieci le chiese sfregiate, a partire dalla cattedrale. Migliaia gli alberi caduti e almeno diecimila le auto danneggiate dalla grandine. (ANSA).