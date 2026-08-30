(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Un vertice tra Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky è possibile solo "allo scopo di formalizzare gli accordi". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato da Ria Novosti. "Da tempo si propone un vertice tra Putin, Trump e Zelensky. E voi conoscete bene la posizione del nostro capo di Stato. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi", ha affermato Peskov, aggiungendo tuttavia che "gli accordi non sono una cosa semplice. Si tratta di un processo di negoziazione molto complesso, che comprende un'enorme quantità di dettagli". Secondo Peskov, è inutile che Putin e Zelensky si incontrino per discutere di questi dettagli e secondo il Cremlino, "la parte di Kiev non vuole impegnarsi in una vera e propria soluzione". (ANSA).