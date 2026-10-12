(ANSA) - MOSCA, 12 OTT - Il Cremlino ha dichiarato di non aver nulla da dire al momento su una tregua nei bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina annunciata dal presidente Usa Donald Trump. "I contatti sono in corso, non appena avremo qualcosa da comunicare su questo argomento, vi informeremo", ha detto il portavoce, Dmitry Peskov, citato da Interfax. "Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla", ha poi aggiunto. (ANSA).