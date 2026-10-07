(ANSA) - MOSCA, 07 OTT - Il Cremlino non dispone di informazioni relative a una comunicazione diplomatica degli Usa alla Russia in cui si farebbe pressione per ricevere informazioni più dettagliate sul presunto decesso per peste polmonare di una ricercatrice in Siberia. "Non ho informazioni a riguardo", ha risposto il portavoce, Dmitry Peskov, alle domande dei giornalisti relative a un passo di questo genere che, secondo il Wall Street Journal, sarebbe stato fatto da Washington. Lo riferisce l'agenzia Interfax. (ANSA).