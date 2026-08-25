(ANSA) - MOSCA, 25 AGO - Il Cremlino ha ribadito oggi che giudica "inaccettabile" lo schieramento di contingenti militari di Paesi della Nato in Ucraina, il giorno dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che esercitazioni della 'Forza multinazionale per l'Ucraina' della Coalizione dei Volenterosi "saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre". "Abbiamo ripetuto più volte, a diversi livelli, che lo schieramento di contingenti militari stranieri dei paesi della Nato è inaccettabile per noi", ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Inteterfax. (ANSA).