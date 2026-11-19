(ANSA) - MOSCA, 19 NOV - Durante l'incontro bilaterale durato "35-40 minuti", il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo statunitense Donald Trump hanno discusso della risoluzione del conflitto ucraino e delle relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo, Yury Ushakov, sottolineando che "è stato un buon incontro". "Abbiamo discusso dei preparativi per il vertice trilaterale e di alcune questioni relative alle nostre relazioni bilaterali. Naturalmente, abbiamo toccato direttamente la questione della risoluzione del conflitto ucraino", ha affermato Ushakov, citato da Tass. Secondo il consigliere, Putin è apparso di "ottimo umore" dopo l'incontro con il suo omologo americano. (ANSA).