(ANSA) - MOSCA, 19 OTT - I disordini in Europa "rasentano il caos", ma sono una questione interna dei paesi dell'Unione Europea, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. "Nelle principali città francesi la situazione si è già diffusa, lo stiamo vedendo in Italia e sta iniziando a diffondersi in altri Paesi. È difficile stabilire se si tratti di una crisi sistemica o non sistemica, ma, ovviamente, si tratta di una crisi grave. Si tratta di disordini che rasentano effettivamente il caos", ma "è una questione interna a quegli Stati", ha osservato Peskov. (ANSA).