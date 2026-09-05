(ANSA) - MOSCA, 06 SET - Il Cremlino ha dichiarato in nottata che il presidente Vladimir Putin ha avuto colloqui "estremamente franchi" con gli emissari americani sulle modalità per porre fine alla guerra in Ucraina e gli americani hanno avanzato "diverse idee" nel corso di queste discussioni "estremamente franche". "I rappresentanti americani si sono preparati meticolosamente per questa visita. Non solo hanno ribadito il loro consueto interesse per una rapida conclusione delle ostilità, ma hanno anche presentato diverse idee sulle possibili vie per giungere a una soluzione", ha dichiarato ai giornalisti il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov. "La conversazione è stata costruttiva, estremamente franca e all'insegna della fiducia", ha aggiunto, precisando che la parte russa "si è detta fiduciosa nel raggiungimento degli obiettivi prefissati". (ANSA).