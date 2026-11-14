(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Un vertice tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump si terrà a Shenzhen il 19 novembre, a seguito di un accordo raggiunto tra le parti. Lo conferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, scrive la Tass. "È stato raggiunto un accordo per tenere un incontro trilaterale il 19 novembre tra il presidente russo, il presidente cinese e il presidente americano. Questo incontro si terrà a Shenzhen a margine del vertice Apec", ha affermato il portavoce del Cremlino. (ANSA).