(ANSA) - MOSCA, 27 OTT - Nel corso della conversazione con i leader di Finlandia e Norvegia, il presidente russo Vladimir Putin ha valutato la situazione attuale nella zona di conflitto in Ucraina, ricordandone le cause profonde, ha riferito l'ufficio stampa del Cremlino, citato da Tass. Putin ha osservato che una pace giusta e duratura in Ucraina è possibile solo se si tiene conto degli interessi della Russia e ha inoltre discusso con le controparti delle garanzie di sicurezza nel Mar Baltico e nell'Europa settentrionale. I leader hanno ribadito l'importanza di sostenere il diritto marittimo internazionale e il principio della libertà di navigazione. (ANSA).