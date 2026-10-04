(ANSA) - ROMA, 04 OTT - La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01 del territorio del Donetsk: lo afferma il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, come riporta Interfax. "Anche per un centesimo di percento. È la Federazione Russa. Non c'è nulla da discutere al riguardo", ha affermato Peskov. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia preferisce risolvere il conflitto con mezzi pacifici "ma finché ciò sarà impossibile, combatteremo e combatteremo con determinazione. E coloro che ritengono possibile nutrire piani per sferrare un colpo devastante contro la Russia ne pagheranno il prezzo, proprio come ora l'Ucraina". (ANSA).