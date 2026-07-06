(ANSA) - MILANO, 06 LUG - La Giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana, ha approvato la delibera che prevede la costituzione di Regione Lombardia parte civile nel procedimento penale in relazione al tragico incendio avvenuto nel locale 'Le Constellation' a Crans-Montana, nel Cantone Vallese della Confederazione Svizzera, nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. Il drammatico evento - viene sottolineato - ha causato la morte e il ferimento di diversi cittadini, tra cui numerosi giovani lombardi. L'incarico legale per la difesa dell'Ente è stato affidato al professor avvocato Paolo Bernasconi, del foro del Cantone Ticino. (ANSA).