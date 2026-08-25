(ANSA) - MILANO, 25 AGO - "Erano rimaste tre famiglie in cerca dei loro figli ma solo due ragazzi feriti ancora da identificare, un maschio e una femmina, quindi uno per forza era morto. Quando ci hanno detto che Leo era vivo, abbiamo festeggiato ovviamente, ma in un'altra stanza vedevamo l'altra famiglia. E io sono andato dal padre a chiedere scusa perché ho gioito. La gioia ti fa esplodere però, nello stesso tempo, mi sono immedesimato subito in lui perché se il mio è vivo, il tuo non c'è più": così Gabriele Bove racconta all'ANSA il momento in cui ha trovato il figlio Leonardo, rimasto gravemente ferito nel rogo di Crans-Montana e identificato dopo tre giorni con il test del Dna. "Lo abbiamo trovato la sera del 3 gennaio alle 22.30 - ricorda il padre del 16enne milanese - quando una donna fantastica, cioè la console generale d'Italia a Ginevra Nicoletta Piccirillo, assieme a un altro uomo fantastico cioè l'ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado, sono venuti a dirci che Leonardo era vivo. Ma quel mattino, in realtà, sembrava che Leo non ci fosse più, la console Piccirillo non riusciva a guardarci in faccia perché per loro non era Leo". (ANSA).