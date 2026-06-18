(ANSA) - TORINO, 18 GIU - È stata dimessa oggi dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino Elsa, la quindicenne di Biella rimasta gravemente ferita nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. "Le dimissioni erano nell'aria da giorni, anche se la data precisa non si conosceva. Elsa non ha pianto di gioia, ma si è super eccitata come sanno fare i ragazzi. Ha preso il suo telefono e a manetta ha iniziato a mandare messaggi agli amici. Questa sera incontrerà le amiche che le hanno organizzato una festa e una cena a casa", racconta il padre Lorenzo. Accompagnato dalla direttrice sanitaria del Regina Margherita, Silvana Barbaro, e dal direttore generale dell'azienda Oirm-Sant'Anna, Adriano Leli, il padre della ragazza ha voluto ringraziare il personale dell'ospedale. "Voglio ringraziare lo staff dei chirurghi che sono stati eccellenti, lo staff degli psicologi che ci ha permesso di avere un sostegno quotidiano e ha aiutato tantissimo Elsa nel suo percorso di sopportazione". "Voglio ringraziare lo staff delle infermiere, che sono diventate delle amiche per Elsa e so che sarà difficile andar via da qua anche per questo motivo - ha aggiunto-. E, non per ultimi ma molto importanti, lo staff dei nutrizionisti che ci seguirà ancora, visto che Elsa avrà bisogno di mantenere una grossa attenzione sulla sua nutrizione per recuperare appieno il funzionamento di tutto l'apparato digestivo". Il padre ha aggiunto che porterà Elsa a Zurigo per ringraziare i medici che le hanno salvato la vita e iniziato il percorso verso la guarigione proseguito al Cto di Torino, infine al Regina Margherita. (ANSA).