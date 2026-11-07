(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "Siamo terrorizzati, sono stati attimi di paura vera ma stiamo bene": è quanto hanno raccontato al telefono ai loro compagni di scuola alcuni dei giovani del liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale che si trovavano a Cracovia al momento della sparatoria, oggi pomeriggio. "All'inizio, quando con i miei compagni abbiamo sentito le notizie arrivare da Cracovia, ci siamo preoccupati moltissimo ma poi abbiamo sentito i nostri amici e ci siamo tranquillizzati: sono sotto shock ma stanno bene, è andata molto bene, sono stati e siamo stati fortunati", racconta all'ANSA Amelia, rappresentante della Rete degli studenti dei Castelli romani che frequenta proprio il liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale da dove provengono i 34 studenti e i 3 accompagnatori che si trovavano in piazza a Cracovia al momento della sparatoria. "Sono molto amica di un ragazzo che era in viaggio - prosegue Amelia - mi ha detto al telefono, 'non mi va di parlare ora, poi ti racconto bene, era molto spaventato, stressato". Il viaggio a Cracovia degli studenti del Liceo classico Ugo Foscolo di Albano Laziale fa parte del Viaggio della Memoria a cui hanno partecipato due quarte partite il 4 novembre il cui rientro era previsto proprio per stasera, secondo quanto si apprende anche dal sito della scuola dove sono pubblicate le circolari per le famiglie e come confermano gli studenti amici dei ragazzi in viaggio. Il Viaggio della Memoria è un percorso educativo e formativo dedicato alla conoscenza della storia del Novecento, con particolare attenzione alla Shoah, alla deportazione, ai totalitarismi e alla Resistenza. (ANSA).