(ANSA) - BRUXELLES, 02 APR - La Corte penale internazionale ha deferito l'Italia all'Assemblea degli Stati Parte per mancata cooperazione nel caso Almasri. Lo rende noto la stessa Corte in un comunicato, ufficializzando quanto già emerso il 26 gennaio. "Il 29 gennaio 2026 la presidenza della Corte ha trasmesso al presidente dell'Assemblea degli Stati Parte la decisione, datata 26 gennaio, di deferire l'Italia per inadempimento a una richiesta di cooperazione", si legge nella nota, che ripercorre i principali passaggi della vicenda. Un rappresentante italiano è stato invitato a partecipare ieri alla riunione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea per discutere le implicazioni della decisione e chiarire come Roma intenda garantire la cooperazione futura con la Corte. L'Ufficio presenterà quindi una relazione sulle azioni intraprese, accompagnata da eventuali raccomandazioni, alla prossima sessione dell'Assemblea. (ANSA).