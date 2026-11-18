(ANSA) - BRUXELLES, 18 NOV - Il procuratore ad interim della Corte penale internazionale ha detto al Consiglio di sicurezza dell'Onu che il generale Osama Almasri Njeem, accusato di crimini di guerra e contro l'umanità commessi nelle carceri libiche dal 2015, secondo le informazioni ricevute, è in Libia e resta libero. "Siamo stati informati della sua presenza in Libia; tuttavia, sappiamo che il signor Najim è attualmente in libertà. È libero di incontrare chiunque desideri, inclusi ministri, familiari e amici. Non si può dunque dire che stia realmente affrontando la giustizia", è emerso nel nuovo aggiornamento semestrale della Procura della Cpi presentato oggi. (ANSA).