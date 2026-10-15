(ANSA) - BRUXELLES, 15 OTT - Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa presenterà un nuovo documento negoziale sul Bilancio Ue per il 2028-2034 nelle prossime settimane. Resta confermato l'obiettivo di raggiungere un accordo sul futuro Bilancio entro fine anno. E' quanto si apprende a Bruxelles mentre è in corso il summit dei capi di Stato e di governo che ha appena concluso il confronto proprio sul Quadro finanziario pluriennale. La Presidenza di turno dell'Ue in capo all'Irlanda in questo semestre ha presentato una terza 'negobox' aggiornata il 10 ottobre. (ANSA).