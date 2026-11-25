(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 NOV - Le cosche della Locride avevano pianificato l'assalto al Tribunale di Locri per il recupero di una partita di droga e, soprattutto, per recuperare la somma di 5 milioni di euro in contanti che erano stati sequestrati. A rivelarlo è stato il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli illustrando i dettagli dell'operazione condotta stamattina dai carabinieri del Ros che hanno arrestato 33 persone per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione di armi, anche da guerra, riciclaggio e ricettazione, commessi per favorire la 'ndrangheta. L'operazione ha riguardato in particolare i clan della Locride ma anche indagati che avevano collegamenti con cosche del mandamento Centro e quello tirrenico. (ANSA).