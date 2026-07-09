MILANO. «Che cos’hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano». Avrebbe gridato queste parole prima di aggredire e ferire al volto una ragazza di 23 anni in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata della metro Duomo.

Il presunto aggressore, un 27enne di origini algerine irregolare in Italia, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia locale su disposizione della pm di turno Simona Ferraiuolo. L’ipotesi di reato è quella di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, punita con la reclusione da 8 a 14 anni.

La vittima, una giovane marocchina in regola con i documenti, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. La Procura potrà valutare anche l’eventuale contestazione dell’aggravante legata all’odio contro una donna o alla discriminazione razziale o religiosa.

Secondo quanto emerso, il 27enne era stato arrestato la notte precedente con l’accusa di furto e danneggiamento di alcune auto in sosta. Dopo la convalida dell’arresto era tornato in libertà. Nelle prossime ore la pm chiederà al gip la convalida del nuovo arresto e l’applicazione di una misura cautelare.