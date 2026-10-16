(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Il corteo degli studenti a Torino è arrivato in piazza Castello, dove alcune centinaia di manifestanti si sono staccati dal resto dei ragazzi, si sono coperti il volto e hanno lanciato sassi e torce di segnalazione verso le forze dell'ordine, urlando: "Questa è la Prefettura, quella che non ci voleva far arrivare qua in piazza". Le forze dell'ordine stanno rispondendo mettendo in azione gli idranti e con alcuni lacrimogeni, mentre dalla piazza si leva il coro "Tout le monde déteste la police". Il lancio di grossi sassi e di bottiglie di vetro continua, mentre le forze dell'ordine hanno fatto arretrare i manifestanti avvicinandosi con qualche momento di contatto e proseguendo con gli idranti. (ANSA).