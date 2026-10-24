(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - Il corteo di Firenze, lasciata piazza Santo Spirito sta cercando di raggiungere il 'cuore' del centro ed e fermo da tempo sul ponte Santa Trinita dopo che le forze dell'ordine impediscono l'accesso a via Tornabuoni, il 'salotto buono' della città e sul lungarno che porta a Ponte Vecchio. Ci sono stati anche alcuni momenti di tensione, con contatti tra manifestanti e forze dell'ordine, lancio di alcuni oggetti da parte dei partecipanti alla manifestazione e manganellate da parte degli agenti in tenuta antisommossa. (ANSA).