(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Cartelli con l'immagine di Benjamin Netanyahu a testa in giù, accompagnata dalla scritta "Wanted", sono stati esposti da alcuni studenti durante il corteo pro Palestina che sta attraversando Torino. Tra i manifestanti anche persone con cartelli raffiguranti la stella di Davide sbarrata e scritte "contro il genocidio in Palestina". Tra gli slogan scanditi durante la manifestazione "Torino lo sa che da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare". Il corteo, partito nel pomeriggio da piazza Castello, ha attraversato il quartiere Barriera di Milano e superato piazza della Repubblica, dove avrebbe dovuto concludersi, per tornare verso il centro. Raggiunta nuovamente piazza Castello, la manifestazione prosegue verso piazza Vittorio Veneto. In testa al corteo sfilano due cartonati raffiguranti Donald Trump e Benjamin Netanyahu. "Siamo in ventimila e in tutta Italia ci saranno decine di migliaia di persone così come in tutto il mondo. Sicuramente il totale sarà di milioni di manifestanti contro Israele", hanno detto al microfono i portavoce del coordinamento Torino per Gaza. (ANSA).