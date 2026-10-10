(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Sono saliti a circa 8mila i partecipanti al corteo regionale pro Palestina partito questo pomeriggio da piazza Castello, a Torino. La manifestazione, dopo aver attraversato il quartiere Barriera di Milano e superato piazza della Repubblica, dove avrebbe dovuto concludersi, sta proseguendo verso il centro cittadino, in direzione di piazza Castello, senza tensioni e pacificamente. Il numero dei partecipanti è sensibilmente aumentato durante il percorso. In testa al corteo, davanti allo striscione, sfilano due cartonati raffiguranti Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Alla manifestazione partecipano numerose famiglie con bambini, giovani studenti e anziani. In più occasioni il corteo è stato applaudito dai residenti affacciati ai balconi, dai quali sono state sventolate bandiere palestinesi. I manifestanti hanno sfilato anche davanti al Comune di Torino, in piazza Palazzo di Città. (ANSA).