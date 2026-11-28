(ANSA) - TORINO, 28 NOV - I manifestanti del corteo per la Palestina, contro la guerra e il carovita, che questo pomeriggio ha attraversato le vie di Torino, hanno occupato un edificio in disuso che un tempo ospitava una bocciofila nel parco Michelotti, lungo il Po, nella zona di corso Casale. Al momento non si conoscono le intenzioni dei manifestanti, né è chiaro se si tratti di un'occupazione temporanea o destinata a proseguire. Il corteo, al quale hanno preso parte circa 700 persone, aveva deviato dal percorso preavvisato una volta raggiunta piazza Vittorio Veneto, dove era prevista la conclusione della manifestazione, attraversando il ponte Vittorio Emanuele I. Poi è proseguito lungo corso Casale. La nuova occupazione arriva a poche settimane dal primo anniversario dello sgombero del centro sociale Askatasuna, che fa parte dei coordinamenti scesi oggi in piazza. L'edificio di corso Regina Margherita 47, occupato da circa trent'anni, era stato sgomberato dalla polizia il 18 dicembre dello scorso anno. (ANSA).