(ANSA) - VERONA, 24 OTT - Durante i controlli delle forze dell'ordine per prevenire disordini e incidenti una quindicina di giovani, tutti italiani di seconda generazione e in gran parte minorenni, sono stati fermati dalla Polizia a Verona e portati in questura. Tra loro, come riportato dal sito del quotidiano L'Arena, alcuni hanno tra i 12 e i 14 anni e gli agenti hanno sequestrato coltellini, catene e petardi che nascondevano negli zaini. In Questura i poliziotti hanno proceduto con l'identificazione. Lo spiegamento nel piano sicurezza predisposto dalla Questura scaligera sta impegnando decine di agenti tra piazza Bra, Pradaval e piazza San Nicolò, ovvero le aree individuate come più critiche, dove lo scorso fine settimana si sono registrati disordini che hanno portato alla denuncia di 6 giovani (di cui 5 minorenni) e successivamente a 15 perquisizioni domiciliari. (ANSA).