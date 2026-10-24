(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Identificati oltre 50 giovani nell'area del centro di Roma durante i controlli preventivi della polizia. In venti, tra cui un minorenne, sono stati trovati in possesso di passamontagna, bombolette spray, maschere e sono stati accompagnati negli uffici della Questura. Per loro si valuta il fermo preventivo. Il dipositivo di controllo del territorio in vista delle manifestazioni nella Capitale è a pieno regime. Le pattuglie della polizia, del Nucleo Polmetro, della Digos e delle volanti hanno effettuato controlli al Circo Massimo, in piazza della Repubblica, in via Einaudi e via Cavour. (ANSA).