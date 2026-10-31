(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - Perquisizioni anche a Firenze e provincia sono state eseguite stamattina dalla Digos nei confronti di tre italiani, maggiorenni, nell'ambito di un'operazione in corso in tutta Italia nei confronti di soggetti che nelle chat e sui social avevano incitato a compiere violenze nelle recenti manifestazioni di piazza. Inoltre, per il corteo a Firenze che lo scorso 24 ottobre era partito da piazza Santa Maria Novella e si era concluso con l'occupazione dei binari della tramvia, nei pressi dello scalo ferroviario, sono state identificate e denunciate una decina di persone per interruzione di pubblico servizio. (ANSA).