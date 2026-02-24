(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "E' emerso un aumento delle fattispecie di danno riguardanti condotte dolose di distrazione dei contributi e dei finanziamenti pubblici, di provenienza unionale, statale e regionale, anche a valere su fondi Pnrr". Lo afferma il presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026. "Si tratta - aggiunge - nello specifico, dello sviamento, da parte di privati, dalle finalità per le quali erano stati erogati i finanziamenti, configurando spesso profili di corruzione e incidendo anche sugli obblighi dell'Italia nei confronti dell'Unione europea". (ANSA).