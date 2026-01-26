(ANSA) - MILANO, 26 GEN - "Io non mi fermo, se oggi zittiscono me, ragazzi domani zittiscono voi". Lo scrive su un gruppo Telegram Fabrizio Corona, il quale, dunque, sembra intenzionato ad andare avanti con la pubblicazione on line del suo format 'Falsissimo' e della nuova puntata su Alfonso Signorini, prevista per stasera, anche dopo il provvedimento di inibitoria da parte del Tribunale civile di Milano. "Questo è il Paese - scrive - dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba". (ANSA).