(ANSA) - SEUL, 24 GIU - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato che il suo Paese sta "dotando la Marina di armi nucleari". Lo ha detto in occasione del varo di una nave da guerra, secondo quanto riportato dai media statali. "La Marina sta diventando un corpo militare a tutti gli effetti, dotato di mezzi strategici, poiché il programma di dotazione della Marina con armi nucleari sta procedendo in modo ineccepibile secondo il percorso previsto", ha dichiarato Kim Jong Un, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency. (ANSA).