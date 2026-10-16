(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Alcuni docenti torinesi si sono frapposti tra gli studenti in corteo e gli schieramenti delle forze dell'ordine in corso Inghilterra, a Torino, dove la manifestazione è ferma davanti ai mezzi della polizia che sbarrano la strada. Gli insegnanti, scesi in piazza in solidarietà con gli studenti, si erano schierati in testa al corteo, tenendosi a braccetto dietro lo striscione "Assemblea Torino". Alcuni manifestanti stanno dialogando con le forze dell'ordine per consentire la prosecuzione del corteo e non si registrano al momento ulteriori tensioni, ma continuano i cori contro la polizia. Durante la manifestazione sono stati lanciati uova, castagne e alcuni bastoni verso gli agenti e verso la sede della Città metropolitana e il grattacielo di Intesa San Paolo. Presenti anche bandiere sindacali, tra cui quelle dell'Usb. (ANSA).