(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Sono addolorato per quanto accaduto ma conoscendo la persona, conoscendo Gianni De Gennaro, non sono stupito. Contro una accusa che mette in discussione tutto il suo percorso professionale la sua è stata una scelta coerente". Lo afferma il professore Franco Coppi, difensore dell'ex capo della polizia che si è tolto la vita oggi. "Ieri abbiamo trascorso l'intera mattinata insieme per parlare della sua vicenda giudiziaria e ci eravamo dati appuntamento ad oggi per prosegue la discussione sulla sua difesa", ha aggiunto il penalista. (ANSA).