(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Per me non è cambiato nulla dopo oggi". Così Antonio Arena a Mediaset, l'attaccante 16enne inserito da Gasperini nel finale di partita e che all'esordio ha trovato il gol del 2-2 contro il Torino. "Ho fatto 4 partite in panchina con Gasperini e qualche allenamento, ma ho già imparato tanto - ha aggiunto -. Ha vinto tante partite e cresciuto tanti giocatori forti, voglio continuare a lavorare e spero di proseguire così". Poi sulle emozioni della rete e per l'esordio: "Si, è un momento bellissimo, mi sentivo un po' nervoso ma sono entrato e ho pensato solo a giocare ed è arrivato un bel cross da Wesley sul secondo palo e ho fatto un bel gol". (ANSA).