(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Il doblete ha tanta importanza, non era semplice ripartire dopo quello che era successo l'anno scorso. Siamo riusciti a fare una stagione veramente importante a livello di risultati, gioco, prestazione, intensità. Sono contento di finire con un altro trofeo che per noi vuol dire tanto. Sicuramente si parla tanto dell'Inter ma dobbiamo continuare sulla nostra strada e far arrivare titoli all'Inter, che è quello che vogliamo ogni stagione". Così Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ai microfoni di Mediaset esulta dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. Dumfries, invece, sottolinea di essere "contento. Dopo un periodo difficile sono tornato e sono felice di aiutare i miei compagni, fare assist per Lautaro che si era arrabbiato perché gliene facevo pochi", sottolinea scherzando con il compagno. Poi, a chi chiede di dare un voto a Chivu risponde "quest'anno è da 10". (ANSA).