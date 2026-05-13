(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "L'inter ha vinto due trofei meritati, siamo tutti felici per i tifosi per noi e la società che ci ha sempre supportato". Christian Chivu sprizza gioia da tutti i pori nelle prime parole subito dopo aver vinto la decima Coppa Italia con la sua Inter, battendo la Lazio e firmando il 'double'. "E' il via di un ciclo vincente? Ci godiamo quello che di buono abbiamo fatto - dice Chivu ai microfoni di Mediaset - non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere e vincere due trofei". (ANSA).