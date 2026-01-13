(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Una doppietta di Adams e la rete al 90' di Ilkhan eliminano la Roma agli ottavi di Coppa Italia: il Torino supera il turno e si regala l'Inter ai quarti. Granata in vantaggio al 35' quando Adams dal limite si gira e trova l'angolino; dopo 30 secondi della ripresa Hermoso, appena entrato in campo, si proietta in avanti e trova il pari con una grande giocata personale. Ancora Adams fa 2-1 girando in porta un cross teso di Vlasic, il 2-2 è del 16enne Arena appena entrato in campo. Al 90' la rete decisiva di Ilkhan. (ANSA).