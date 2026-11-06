(ANSA) - ROMA, 06 NOV - L'ottobre del 2026 è stato, a livello globale, l'ottobre più caldo mai registrato, con una temperatura media di 1,75 gradi centigradi superiore al livello preindustriale (1850-1900). Lo rende noto il servizio meteo della Ue, Copernicus. E' stato il terzo mese consecutivo a superare la soglia di 1,5 gradi. E' praticamente certo che la temperatura media globale del 2026 supererà di oltre 1,5 gradi il livello preindustriale, sforando il limite più ambizioso posto dall'Accordo di Parigi sul clima. Con un intervallo previsto compreso tra 1,56 gradi e 1,61, il 2026 diventerebbe il secondo anno solare, dopo il 2024, a superare la soglia di 1,5 gradi. (ANSA).