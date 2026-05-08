(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 °C, ovvero 0,52 °C al di sopra della media di aprile del trentennio di riferimento 1991-2020. L'aprile più caldo mai registrato è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo è stato quello del 2025. La temperatura di aprile 2026 è stata di 1,43 °C superiore alla media pre-industriale 1850-1900. Lo rende noto il servizio meteo della Ue, Copernicus. La temperatura media sulla terraferma europea nell'aprile 2026 è stata la decima più calda in assoluto, con un valore di 8,88 °C, ovvero 0,50 °C al di sopra della media di aprile del periodo 1991-2020. Il mese di aprile più caldo mai registrato in Europa è stato quello del 2018. Nel corso del mese di aprile, la temperatura superficiale dei mari extrapolari (tra i 60° di latitudine Sud e i 60° di latitudine Nord) è stata la seconda più alta mai registrata per quel mese, con un valore di 21,00 °C. La temperatura superficiale dei mari extrapolari più alta mai registrata in aprile è stata rilevata nel 2024 durante l'ultimo fenomeno El Niño (il riscaldamento periodico del Pacifico centro-meridionale e orientale). Un altro fenomeno del Nino è atteso per i prossimi mesi. (ANSA).