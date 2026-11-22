(ANSA) - ANTALYA, 22 NOV - La nuova bozza di Cover Decision della Cop31 di Antalya in Turchia, uscita nella notte fra sabato e domenica, non parla esplicitamente di uscita dai combustibili fossili, ma recepisce i risultati della Cop28 di Dubai del 2023, che prevedevano un abbandono graduale entro il 2050. Si tratta di un compromesso della presidenza turca fra la richiesta della Ue di un impegno esplicito all'abbandono dei fossili e il rifiuto di Gruppo Arabo e Russia di inserirlo. La nuova bozza della Cover Decision della Cop31 di Antalya (la terza) si apre "richiamando il Consenso degli Emirati Arabi Uniti nella sua interezza, con riguardo alla mitigazione, all'adattamento e ai mezzi di attuazione". Il Consenso è il documento finale della Cop28 di Dubai del 2023. A Dubai gli stati dell'Onu avevano concordato per la prima volta di abbandonare progressivamente i combustibili fossili nel settore dell'energia entro il 2050, di triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello mondiale e di raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030. All'articolo 38, la bozza della Cover Decision di Antalya "sollecita l'attuazione piena e rapida dei contributi determinati a livello nazionale (Ndc) e dei piani nazionali di adattamento - tenendo conto degli esiti del primo bilancio globale (global stocktake)" della Cop28 di Dubai, "con riguardo alla mitigazione, all'adattamento e ai mezzi di attuazione". (ANSA).