(ANSA) - ANTALYA, 19 NOV - E' attesa in giornata alla Cop31 di Antalya in Turchia una bozza della Cover Decision, il documento politico finale della conferenza. Gli sherpa hanno continuato a lavorare nella notte per trovare punti di caduta sulle posizioni dei Paesi, ancora molto lontane. Ieri pomeriggio la riunione dei ministri indetta dal presidente turco della conferenza, Murat Kurum, il Divan (dal nome di un antico consilgio ottomano) non ha dato risultati significativi. La conferenza dovrebbe chiudersi domani, venerdì 20, ma a questo punto uno slittamento a sabato è molto probabile. Il Gruppo Arabo, la Russia e gli Lmdc (Stati in via di sviluppo con opinioni simili, gruppo di cui fanno parte Cina, India e Arabia Saudita) si oppongomo all'inserimento di impegni vincolanti per l'uscita dai combustibili fossili e all'obiettivo di elettrificazione 35by35 (35% al 2035, n.d.r.), la proposta di bandiera della presidenza turco-australiana. L'Unione europea, i Paesi industralizzati come Regno Unito e Canada e i piccoli stati insulari (esposti ai rischi della crisi climatica) spingono per inserire obiettivi precisi per l'elettrificazione e la mitigazione del cambiamento climatico. In particolare, la risposta all'"overshoot", cioè il superamento del limite di 1,5°C di riscaldamento globali dai livelli pre-industriali. Il Paesi in via di sviluppo dal canto loro chiedono impegni per la finanza sull'adattamento e il riconoscimento della responsabilità storica dei paesi industrializzati nelle emissioni di Co2. (ANSA).