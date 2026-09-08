(ANSA) - TORINO, 08 SET - Il Silp Cgil Piemonte ha chiesto formalmente al questore di Torino di revocare il provvedimento con cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale un'iniziativa pubblica in programma il 18 settembre all'Hotel Nh di Torino, alla quale parteciperà, tra i relatori di una tavola rotonda, l'europarlamentare Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale. L'iniziativa è organizzata dai sindacati Fsp-polizia di Stato e Fmpi. Titolo del convegno: 'Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditorie" Secondo il segretario generale piemontese del Silp, Nicola Rossiello, la presenza di Vannacci, accanto ai saluti di apertura del questore di Torino, Massimo Gambino, farebbe venire meno i presupposti richiesti per il riconoscimento dell'autoformazione. "Si tratta, a nostro giudizio, di un elemento sufficiente a incrinare il presupposto che la normativa richiede per il riconoscimento dell'autoformazione: la natura tecnico-scientifica e la stretta neutralità dell'iniziativa rispetto a qualsiasi connotazione politica. Il rilievo riguarda i criteri con cui è stata concessa l'autorizzazione", afferma il Silp Cgil Piemonte. Nella richiesta il sindacato richiama, tra gli altri, l'articolo 98 della Costituzione, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e quello del personale della polizia di Stato, oltre alle direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza che, secondo il Silp Cgil, subordinano il riconoscimento dell'autoformazione alla natura strettamente tecnico-professionale dell'iniziativa. (ANSA).