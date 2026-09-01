BOLOGNA. Ha percorso oltre 50 chilometri contromano sull’A1, seminando il panico per più di quaranta minuti e costringendo la Polizia Stradale a mobilitare sei pattuglie e a chiudere alcuni tratti dell’autostrada. Protagonista una 32enne tedesca, bloccata soltanto al termine di un lungo e pericoloso inseguimento. La donna è poi risultata sotto l’effetto di cannabis.

L’episodio, reso noto oggi, 1° settembre, risale alla mattina del 20 agosto. La 32enne viaggiava su un minivan con targa tedesca quando, sul valico della Citerna lungo l’A1 Panoramica, ha improvvisamente invertito la marcia dirigendosi contromano verso Barberino di Mugello. Decine le chiamate al 112, mentre anche i sensori di Autostrade per l’Italia avevano rilevato il veicolo.

La Polizia Stradale ha inviato sei pattuglie e disposto la chiusura tecnica del tratto tra Barberino di Mugello, Badia e Roncobilaccio. Intercettata dagli agenti di Pian del Voglio, la donna non si è fermata all’alt. Alla diramazione di Barberino ha nuovamente invertito la marcia, attraversando quattro corsie di traffico e riuscendo a evitare un secondo posto di blocco.

La fuga è proseguita con continui cambi di direzione, retromarce e passaggi negli svincoli di servizio, utilizzati dalla 32enne anche per sottrarsi alle telecamere di sorveglianza. Solo il blocco fisico delle carreggiate, coordinato con il personale autostradale, ha permesso agli agenti di fermare il minivan.

La donna, trovata in forte stato di agitazione, è stata accompagnata sotto scorta del 118 all’ospedale di Borgo San Lorenzo. Gli accertamenti hanno evidenziato un’intossicazione da cannabis e soltanto dopo alcune ore la 32enne ha recuperato piena lucidità.

È stata denunciata per fuga pericolosa e guida sotto l’effetto di stupefacenti e segnalata al prefetto di Firenze per l’uso di sostanze e la circolazione contromano. Sul sedile è stata trovata anche una modica quantità di marijuana, sequestrata amministrativamente. Patente e veicolo sono stati ritirati.